القوات الأوكرانية تستهدف أراضي دونيتسك 47 مرة خلال اليوم الماضي

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية 47 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت ما مجموعه 180 مقذوفا من عيارات مختلفة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”:” أنه “على محور دونيتسك نفذ العدو 37 عملية قصف من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات من بينها قذائف حارقة وعنقودية من عيار 155 ملم، على محور غورلوفكا أطلق 8 قذائف من عيار 152 ملم، وقذيفتين عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 180 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان، أن مناطق 8 مدن للجمهورية تعرضت للقصف.

وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن وفاة فتاة من مواليد عام 2016 في منطقة كييفسكي بمدينة دونيتسك، فضلاً عن إصابة 23 مدنياً في دونيتسك وألكساندروفكا وغورلوفكا ونوفونيكوليفكا.

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