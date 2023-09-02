القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وبلدة ماكيفكا بـ16 قذيفة ذات عيار الناتو (155 ملم).

وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر “تلغرام”: “تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ليلا باتجاه بلدة سيميونوفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)،حيث تم إطلاق ثلاث قذائف (عيار 155 ملم). وفي الساعة 02.30 باتجاه بلدة كوراخوفكا – مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي) ، حيث تم إطلاق أربع قذائف (عيار 155 ملم)”.

ووفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت القوات الأوكرانية في الفترة من 06:30 إلى 06:50، ست قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك وثلاث قذائف من نفس العيار على ماكيفكا.

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تقع منطقة كيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك ومنطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتعد المنطقة الأكثر بعداً عن مركز المدينة.

ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.