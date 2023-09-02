برشلونة يعلن "استعارة" جواو كانسيلو حتى 2024

أعلن نادي برشلونة توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن استعارة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

وذكر برشلونة، في بيان مساء يوم الجمعة، أن كانسيلو انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.

Cancelo is Culer! 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

وأضاف البيان أنه لا يوجد خيار الشراء في صفقة كانسيلو.

من جانبه، قال كانسيلو في فيديو نشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: “أنا متحمس جدا لوجودي هنا، العديد من اللاعبين الذين يمثلون قدوتي، قد لعبوا هنا، وكان ذلك أحد أحلامي”.

واختتم: “أنا متأكد من أنه سيكون موسما رائعا للغاية وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق”.

“I’m very happy to join this great club. It’s a dream come true” 💙❤️ 🔊 João Cancelo pic.twitter.com/ZvCcrYLGcn — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

يذكر أن كانسيلو بدأ مسيرته مع بنفيكا البرتغالي ثم لعب مع فالنسيا وقضى موسما مع إنتر ميلان وآخر في يوفنتوس.