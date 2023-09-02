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برشلونة يعلن "استعارة" جواو كانسيلو حتى 2024

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن نادي برشلونة توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن استعارة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

وذكر برشلونة، في بيان مساء يوم الجمعة، أن كانسيلو انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.
وأضاف البيان أنه لا يوجد خيار الشراء في صفقة كانسيلو.
من جانبه، قال كانسيلو في فيديو نشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: “أنا متحمس جدا لوجودي هنا، العديد من اللاعبين الذين يمثلون قدوتي، قد لعبوا هنا، وكان ذلك أحد أحلامي”.
واختتم: “أنا متأكد من أنه سيكون موسما رائعا للغاية وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق”.
يذكر أن كانسيلو بدأ مسيرته مع بنفيكا البرتغالي ثم لعب مع فالنسيا وقضى موسما مع إنتر ميلان وآخر في يوفنتوس.
في عام 2019، انتقل كانسيلو إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، حيث أمضى 3 مواسم ونصف، ولعب النصف الأخير من موسم 2022/23 على سبيل الإعارة مع العملاق الألماني بايرن ميونخ.

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موقع سبوتنيك الروسي

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