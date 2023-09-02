روسيا تدخل قائمة أكبر موردي الحبوب للبرازيل

كشفت بيانات من هيئة الإحصاء البرازيلية أن روسيا أصبحت ضمن أكبر خمسة موردين للحبوب إليها، وذلك بعدما اشترت برازيليا خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز، حبوبا بملبغ 108.5 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، استوردت البرازيل 380 ألف طن من القمح من روسيا بقيمة 108.5 مليون دولار، في حين لم تتم أي عمليات شراء في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أخذ التحليل في الاعتبار أيضًا البيانات المتعلقة بأنواع أخرى من الحبوب التي تشتريها البرازيل من بلدان أخرى. ونتيجة لذلك، ووفقا لنتائج الفترة من يناير إلى يوليو، دخلت روسيا لأول مرة بين أكبر خمسة مصدرين للحبوب إلى البرازيل، لتحتل المرتبة الرابعة.

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وقبل ذلك، باعت روسيا الحبوب لهذا البلد خلال الفترة المحددة في 2010 و2013 و2014 و2019، ولم يتم تسجيل عمليات تسليم كبيرة إلا في عام 2010 – مقابل 5.6 مليون دولار.

وكانت الأرجنتين هي الرائدة التقليدية في توريد الحبوب إلى البرازيل، حيث باعت ما يقرب من 2 مليون طن من الحبوب مقابل 736.3 مليون دولار إلى جارتها البرازيل خلال سبعة أشهر من هذا العام. وفي المركز الثاني تأتي باراغواي، التي استوردت منها البرازيل 886 ألف طن من الحبوب بقيمة 290 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت التسليمات من هذه البلدان بالقيمة المطلقة على أساس سنوي بمقدار مرتين ومرة ​​ونصف على التوالي.

وأصبحت الأوروغواي ثالث أكبر مورد للحبوب إلى البرازيل، الأمر الذي أدى، على العكس من ذلك، إلى زيادتها بشكل حاد، فصدرت 544 ألف طن مقابل 211 مليون دولار، مقابل 290 ألف طن مقابل 100 مليون دولار في العام السابق.