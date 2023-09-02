حسن نصرالله: أي خطأ في التقدير من قبل إسرائيل سيقابل برد فعل حازم

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، أن مقاومة لبنان وفلسطين هي اليوم “في أقوى حالاتها”.

وحذر نصر الله، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيروت، من أنه “إذا صدر عن الصهاينة تصرف ناجم عن خطأ في التقدير فسوف يواجهون ردة فعل حازمة من المقاومة”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وجرى في هذا اللقاء، وفقا للوكالة الإيرانية، “بحث وتبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بما في ذلك التطورات في فلسطين وسوريا وأوضاع محور المقاومة، وبعض التطورات المهمة في العالم الإسلامي”.

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وكان حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الجمعة، أن إسرائيل هي عدو السلام والاستقرار ‏الإقليميين”، محذرا من أن “تطبيع العلاقات مع النظام “الصهيوني” سيحدث ضررا بالمنطقة”، وفقا لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

كما أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، الاثنين الماضي، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي.