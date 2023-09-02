الرئيس الصيني: نركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة

تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم السبت، بأن “بكين ستضخ قوة دافعة جديدة للتنمية العالمية ‏من خلال الفرص التي تولدها السوق الصينية الواسعة، وستقدم للعالم خدمات صينية أكثر وأفضل، من ‏خلال تنمية عالية الجودة، لزيادة إحساس الناس بالكسب في جميع أنحاء العالم”.‏

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، في قمة التجارة العالمية في الخدمات، لمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

وشدد شي على أن “الصين ستعمل على توسيع الطلب المحلي، وتسريع بناء سوق محلية قوية، واتخاذ زمام المبادرة لزيادة واردات الخدمات عالية الجودة، وتشجيع المزيد من صادرات الخدمات كثيفة المعرفة”.

ووعد كذلك بأن:

“الصين ستتقاسم إنجازات التحديث الصيني النمط، بينما تبذل جهودا مشتركة مع بقية العالم لوضع الاقتصاد العالمي على مسار من الانتعاش المستدام”.

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كلمته، أن “بكين ستعمق تعاونها في مجالي تجارة الخدمات والتجارة الرقمية مع الدول، على طول مبادرة “الحزام والطريق”.

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ويقام معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2023 في العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت عنوان “الانفتاح يقود التنمية والتعاون يحقق المستقبل”، ويضم أكثر من 200 حدث متنوع، بما في ذلك المنتديات والمفاوضات ومؤتمرات القمة.