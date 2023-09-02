بريطانيون يوجهون دعوات لحكومتهم وروسيا بعد وضع "سارمات" في حالة تأهب

انتشرت معلومات في وسائل الإعلام الغربية مفادها أن صاروخ “سارمات” الروسي قادر على الوصول إلى العاصمة البريطانية لندن خلال 6 دقائق.

وأثارت هذه المعلومات المتداولة حفيظة المجتمع البريطاني، حيث علق بعض الأشخاص على تقرير صحيفة “ديلي ميل” بشأن “سارمات” إذ شعر بعضهم بالخوف والرعب نتيجة وضع روسيا نظام الصواريخ الاستراتيجية “سارمات” في حالة التأهب.

وكتب أحد المعلقين: “أيها الروس، لن نموت بسبب أوكرانيا”.

إعلام: “سارمات” يمكنه تدمير بريطانيا بالكامل في 6 دقائق

وأشار قارئ آخر إلى أنه “يجب على الغرب أن يتوقف عن تقديم الأموال والأسلحة إلى كييف. ليست هناك حاجة لإثارة حرب عالمية”.

وقال مستخدم ثالث: “لهذا السبب نحتاج إلى استخدام الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع وربما تستيقظ النخبة السياسية الغربية الآن”.

واختتم المتحدث قائلاً: “لهذا السبب علينا أن نكون حذرين بشأن الصراع في أوكرانيا. فمن الممكن أن يتصاعد إلى شيء مدمر للغاية”.