إيطاليا: نقول لا للاتحاد الأوروبي عندما يكون "بقيادة دولتين أو ثلاث"‏

ناشد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، بضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي نفسه، ‏وعدم السماح في الوقت ذاته لعدد صغير من الدول المؤثرة الأعضاء بتحديد أجندته.‏

وقال تاجاني في منتدى “أمبروسيتي” السنوي، في تشيرنوبيو بإيطاليا: “لا ينبغي لأوروبا أن تقودها دولتان أو ثلاث”، وفقا لوكالة “أنسا” الإيطالية.

وأضاف: “يجب القيام بكافة الإصلاحات الضرورية، ويجب علينا إصلاح ميثاق الاستقرار، وإبرام الاتحاد المصرفي، ومواءمة أنظمتنا الضريبية”.

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كما دعا وزير الخارجية الإيطالي، إلى تبني سياسة صناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال: “إذا أردنا أن يكون لنا وزن في العالم، يجب أن يكون لنا ثقل يتجاوز وزن الممثل الأعلى أو الوزراء”.

وتابع موضحا: “لكي يكون لأوروبا مكانة في العالم، يجب أن تتمتع بالقوة الاقتصادية، وليس فقط القوة التجارية، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على المستوى الصناعي”.