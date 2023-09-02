الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة محملة بوقود مهرب في مياه الخليج

أعلن رئيس دائرة القضاء بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، اليوم السبت، “احتجاز سفينة محملة بوقود مهرب في مياه الخليج، من قبل القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني”.
وقال قهرماني، إنه تم “اعتقال 4 أشخاص على صلة بهذه القضية، وكشف وضبط شحنة تزيد عن 50 ألف لتر من الوقود المهرب كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
ولفت المسؤول القضائي إلى أنه “سيتم بعد الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السفينة، تحديد العقوبات والغريمة اللازمة، ومصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية”.
الحرس الثوري يحذر من مغبة مصادرة شحنة نفط إيراني تحتجزها أمريكا
25 يوليو, 05:55 GMT
وكانت إيران حاولت السيطرة على ناقلتي نفط قرب المضيق، الشهر الماضي، وفتحت النار على إحداهما، وفق الوكالة، وهو ما نفته طهران.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني “احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية”.
وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، إن “هذه الناقلة كان تحظى بدعم عسكري أمريكي”، مشيرا إلى أنه “بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
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