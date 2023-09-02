وكالة تركية تكشف تفاصيل مقترحات الأمم المتحدة لروسيا بشأن صفقة الحبوب

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، تفاصيل عن مقترحات الأمم المتحدة الجديدة التي تم عرضها على روسيا، وذلك بهدف العودة إلى صفقة الحبوب.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن الحزمة الجديدة من مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب تتضمن إعادة ربط بنك مصرف “روسيلخوزبانك” بنظام “سويفت” وإلغاء تجميد الأصول الروسية في أوروبا المتخصصة بانتاج الأسمدة.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتضمن مقترحات محددة لتصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق العالمية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الأمم المتحدة: لم نتلق بعد رد لافروف على مقترحات غوتيريش بشأن صفقة الحبوب

ووفقا له، فإنهم سيهيئون الظروف لاستئناف مبادرة البحر الأسود وسيأخذون في الاعتبار متطلبات الجانب الروسي.