مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح على مسجد في شمال غربي نيجيريا

قتل 7 أشخاص إثر هجوم مسلح على مسجد في مدينة كادونا شمال غربي نيجيريا.

القاهرة- سبوتنيك. قالت صحيفة “بلس نيجيريا” المحلية، اليوم السبت، “لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم عندما هاجم قطاع الطرق المسلحين، المصلين في مسجد بقرية سايا سايا بولاية كادونا”.

وبحسب المصدر، فإن خمسة من الضحايا قتلوا في المسجد، بينما قتلت الضحيتان الأخريتان في مواقع مختلفة داخل المنطقة.

وبحسب وسيلة الإعلام المحلية، “وقع الحادث حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلي”.

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وأضاف مصدر محلي، للصحيفة، أن “اثنين آخرين من القرويين أصيبا بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأكد مسؤول محلي في القرية ملام عبد الرحمن يوسف، وقوع الحادثة، قائلا إن رئيس الحراسة في القرية كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد.