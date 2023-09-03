وزير الخارجية الصيني: يعيش العالم حاليا تغيرات سريعة لم يسبق لها مثيل منذ قرن

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، إلى الوحدة والتعاون العالمي بين المجتمع الدولي، ‏سعيا لتحقيق التنمية المتبادلة، وخلق مستقبل أفضل.‏

جاء ذلك خلال إلقاء يي خطابا عبر رابط فيديو، في قاعة المدينة العالمية 2023.

وقال وزير الخارجية الصيني إن “العالم يعيش اليوم تغيرات متسارعة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، مضيفا أن هناك مخاطر بشأن الانقسام والمواجهة وكذلك فرص الوحدة والتعاون، و”سوف يتشكل مسار التاريخ من خلال الاختيارات التي نتخذها”، وفقا لقناة “سي جي تي إن” الصينية.

وناشد وانغ جميع الدول إلى البقاء متحدين وتعاونيين، والسعي إلى التنمية المتبادلة، وخلق مستقبل أفضل.

ودعا إلى الالتزام بالتعددية الحقيقية، والعمل معا لتحسين نظام الحوكمة العالمية.

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تستخدم قضية البحر الجنوبي لزرع الفتنة

وطالب وانغ بتعزيز حسن الجوار، والتعايش الودي، وبناء مجتمع مصير مشترك مع الجيران.

كما أكد أن “محاولات قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تنجح”.