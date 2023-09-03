وزير الخارجية الصيني: يعيش العالم حاليا تغيرات سريعة لم يسبق لها مثيل منذ قرن

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، إلى الوحدة والتعاون العالمي بين المجتمع الدولي، سعيا لتحقيق التنمية المتبادلة، وخلق مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال إلقاء يي خطابا عبر رابط فيديو، في قاعة المدينة العالمية 2023.
وقال وزير الخارجية الصيني إن “العالم يعيش اليوم تغيرات متسارعة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، مضيفا أن هناك مخاطر بشأن الانقسام والمواجهة وكذلك فرص الوحدة والتعاون، و”سوف يتشكل مسار التاريخ من خلال الاختيارات التي نتخذها”، وفقا لقناة “سي جي تي إن” الصينية.
وناشد وانغ جميع الدول إلى البقاء متحدين وتعاونيين، والسعي إلى التنمية المتبادلة، وخلق مستقبل أفضل.
ودعا إلى الالتزام بالتعددية الحقيقية، والعمل معا لتحسين نظام الحوكمة العالمية.
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7 أغسطس, 12:37 GMT
وطالب وانغ بتعزيز حسن الجوار، والتعايش الودي، وبناء مجتمع مصير مشترك مع الجيران.
كما أكد أن “محاولات قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تنجح”.
وفي معرض إشارته إلى أن الصين ستستضيف منتدى “الحزام والطريق” الثالث للتعاون الدولي في بكين، والمقام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمراجعة شاملة لإنجازات وخبرة مبادرة “الحزام والطريق”، و استكشاف عند نقطة بداية جديدة الأفكار والتدابير الخاصة بالتعاون عالي الجودة في إطار المبادرة الصينية.
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