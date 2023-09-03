لافروف يتحدث خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

وجاء في الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: “سيتحدث سيرغي لافروف، خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، وسيشارك أيضًا في عدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة “بريكس”، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة”.