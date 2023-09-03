رئيس وزراء العراق يوجه بفرض حظر للتجوال في كركوك إثر إعمال شغب

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القوات الأمنية في محافظة كركوك ببسط الأمن وفرض سلطة القانون في المدينة.

ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبد الله، أن شياع السوداني قد أصدر أوامر للقوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

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وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن تكون القوات الأمنية “حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية”.

وأمر السوداني بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق والبلدات والمدن التي شهدت أعمال شغب بهدف تفتيشها بالشكل الدقيق، داعيا “جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك”.