مسؤول إيراني: قادرون على اعتراض واستهداف طائرات "إف-35"

أعلن رئيس منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد صمد آقا محمدي، أن إيران قادرة على إعتراض واستهداف طائرات “إف-35”.

وقال آقا محمدي في مقابلة مع وكالة “مهر” الإيرانية: “إيران تمكنت من إحراز تقدم إيجابي في مجال أنظمة الليزر بما في ذلك التشويش والخداع الإلكتروني”.

وأكد آقا محمدي أن “إيران لديها بالفعل القدرة على مراقبة واعتراض واستهداف الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35”.

وقال: “في مجال الحرب الإلكترونية والتعامل مع كافة أنواع أساليب التشويش الإلكتروني، تعتبر إيران من الدول المتقدمة”.

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وتابع: “لقد قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من أنظمة التشويش ومكافحة التشويش لأننا نعتقد أن مستقبل الحرب سيتجه نحو الحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية”.

وأشار آقا محمدي إلى أن إيران تعد من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات دون طيار ومواجهتها، وأنها على استعداد تام لمكافحة أي تهديد.