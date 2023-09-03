مسؤول: إيران اشترت سيارة من "تسلا" وفككتها لاستلهام آلية صنعها

صرّح نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، دهقاني فيروز آبادي، أن إيران اشترت سيارة من “تسلا” وفككتها لاستلهام آلية صنعها.
وأشار آبادي إلى أن إحضار سيارة “تسلا” إلى البلاد وتفكيك هيكلها كان بغرض البحث، ولكي يتمكن المتخصصون من أن يستلهموا آلية صنعها بغرض إنتاج نسخة مماثلة لها.
ورد على سؤال ما إذا كان فتح سيارات “تسلا” غير قانوني: “هذا موجود في العالم، لقد فككنا هذه السيارة بغرض البحث. اشترينا السيارة وأردنا تفكيكها. نحن نستمد الإلهام ولا ننسخ”.
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18:31 GMT
وذكرت صحيفة “شرق” الإيرانية، أن آبادي أشار خلال برنامج تلفزيوني إلى الجهود المبذولة لإنتاج سيارة كهربائية مستوحاة من سيارة شركة “تسلا”.
وختم: “أود أن يقود الشباب الإيراني سيارة يحبونها ويشعرون بها بشكل جيد، مثل سيارة “تسلا”، وهذا ممكن حقًا”.
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