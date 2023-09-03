مسؤول: إيران اشترت سيارة من "تسلا" وفككتها لاستلهام آلية صنعها

ورد على سؤال ما إذا كان فتح سيارات “تسلا” غير قانوني: “هذا موجود في العالم، لقد فككنا هذه السيارة بغرض البحث. اشترينا السيارة وأردنا تفكيكها. نحن نستمد الإلهام ولا ننسخ”.