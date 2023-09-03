"المصالحة" الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا

موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، أنه “خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف 10 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي”.

وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 خرقاً لـ4 من مقاتلات “إف-35” ومقاتلتي “إف-16” وطائرتين من طراز “تايفون” وطائرتين من دون طيار متعددة الأغراض من طراز “إم كيو 1 إس”.