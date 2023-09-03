القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 86 مرة خلال اليوم الماضي

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 86 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت ما مجموعه 273 مقذوفا من عيارات مختلفة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”، أنه “خلال الساعات الـ24 الماضية، أبلغت البعثة عن 86 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 273 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان، أن مناطق سبع بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: سفيتلودارسك، ميرونوفسكي، غورلوفكا، غولموفسكي، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.

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وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن وفاة امرأة من مواليد عام 1973 في ستاروميخيليفكا، وإصابة 9 مدنيين في منطقة بتروفسكي بدونيتسك وألكساندروفكا.