إعلان التأهب الجوي بمقاطعتي نيكولاييف وأوديسا في أوكرانيا

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي نيكولاييف وأوديسا بأوكرانيا، وفي الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف عند الساعة 00:50 يتزامن مع توقيت موسكو، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01:05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22.56 من مساء 2 سبتمبر/أيلول والثانية ( اليوم ) عند الساعة 00.49 يتزامن مع توقيت موسكو.

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وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.