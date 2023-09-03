كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت مناورة محاكاة لضربة نووية تكتيكية في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، ردا على مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات “درع الحرية أولتشي” العسكرية المشتركة السنوية في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس/ آب المنصرم.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أمس أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز في اتجاه البحر الأصفر.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى برؤوس حربية تحاكي الرؤوس الحربية النووية.

إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر

وذكرت الوكالة أن الصاروخين حلقا في مسار على شكل 8 قطعا مسافة 1.5 ألف كيلومتر في 7672 و7681 ثانية، ثم انفجرا على ارتفاع معين 150 مترا فوق “الجزيرة المستهدفة”.

في 31 أغسطس، ذكرت وكالة أنباء “تسناك” أن كوريا الشمالية، ردًا على التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قامت بمحاكاة ضربات بأسلحة نووية تكتيكية على أراضي كوريا الجنوبية.