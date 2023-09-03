الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لـ"النصرة" على نقاط في ريفي إدلب وحلب

اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين وحدات من الجيش السوري، وبين مسلحي “هيئة تحرير الشام”، الواجهة الحالية لتنظيم “جبهة النصرة” (الإرهابي المحظور في روسيا)، على محور كفرتعال وكفرعمة، بريف حلب الغربي، بالتزامن مع تصدي الجيش لهجوم عنيف شنه التنظيم على خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي.

وقال مراسل “سبوتنيك” في حلب، إن أصوات انفجارات عنيفة تسمع في كافة أرجاء المدينة، وهي ناجمة عن استهداف وحدات الجيش السوري لمواقع المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية على الجهة الغربية للمدينة.

وكشف مصدر ميداني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك” عن أن مجموعات تنتمي إلى التشكيلات الأجنبية في تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، ينفذون هجوماً عنيفاً باتجاه مواقع تابعة للجيش السوري على محور “كفرتعال وكفرعمة” بريف حلب الغربي.

وأكد المصدر أن وحدات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في المنطقة، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات.

وفي هذه الأثناء، قالت مصادر محلية في ريف إدلب إن “هيئة تحرير الشام”، الواجهة الحالية لتنظيم “النصرة”، زجت بثلاثة من تنظيمات النخبة التابعة لها، قوامها مقاتلون من جنسيات صينية وشيشانية وألبانية، في الهجوم على مواقع الجيش السوري بريف حلب الغربي.

وأردفت المصادر، أن هجوم حلب تزامن مع محاولة مجموعات من مسلحي تنظيم “أنصار التوحيد” التسلل إلى أحد مواقع الجيش على محور جبل الزاوية.

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