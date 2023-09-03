وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجار عنيف في أوديسا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا جنوب غربي البلاد.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارًا من الساعة 01:05 (يتزامن مع توقيت موسكو)، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة أوديسا.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
إعلان التأهب الجوي بمقاطعتي نيكولاييف وأوديسا في أوكرانيا
أمس, 22:57 GMT
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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