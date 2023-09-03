توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم

أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا.

وجاء في بيان على “تلغرام”: “حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا”.

وأضاف البيان: “يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل”.

وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل أمس السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.