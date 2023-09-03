القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية

وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر “تلغرام”: “تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم”.