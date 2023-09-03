القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر “تلغرام”: “تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم”.
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يذكر أن القذائف عيار 155 ملم تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني، ومنها مدافع هاوتزر بعيدة المدى “إم 777” أمريكية الصنع، ومدافع ذاتية الحركة “بي زد إتش 2000 ” ألمانية الصنع، و”كراب” بولندية الصنع و”سيزار” فرنسية الصنع.
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