الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، أصاب سلاح الجو الروسي تجمعات مشاة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك وسوليدار وأرتيوموفسك وألكساندر- كالينوفسكي وأفديفسكي ومارينسكي.

كما أشار مينيساشفيلي إلى أنه خلال سجال مدفعي دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر من طراز “إم 119” أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز “ماستا بي” في بلدة بيلايا غورا، ومدفع “دي-20” في إيفانوداريفكا، بالإضافة إلى 3 مدافع هاون من عيار 120 ملم.