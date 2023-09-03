الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا

أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع “الجنوب” الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية “سولتيبيوك” استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا في منطقة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو – سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة “سبوتنيك”، إن “طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرار نارية بتجمعات لقوات العدو في مناطق بلدات أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا”.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، أصاب سلاح الجو الروسي تجمعات مشاة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك وسوليدار وأرتيوموفسك وألكساندر- كالينوفسكي وأفديفسكي ومارينسكي.
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القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية
01:47 GMT
كما أشار مينيساشفيلي إلى أنه خلال سجال مدفعي دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر من طراز “إم 119” أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز “ماستا بي” في بلدة بيلايا غورا، ومدفع “دي-20” في إيفانوداريفكا، بالإضافة إلى 3 مدافع هاون من عيار 120 ملم.
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