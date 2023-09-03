المدفعية الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية خاصة بمنظومة "إس–200"

أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع “الجنوب” الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من سلافيانسك مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية خاصة لمنظومات صواريخ “إس–200”.

موسكو – سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة “سبوتنيك”، إن “مدفعية وحدات تجمع الجنوب أصابت خمسة مستودعات ذخيرة للعدو ومنصة إطلاق صواريخ لمنظومة “إس–200″ في منطقة سلافيانسك، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كارلوفكا”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، دمرت المدفعية الروسية أربع منصات مدافع ذاتية الدفع من طراز “كراب” بولندية الصنع في مناطق بلدتي رايسكوي ودولغايا بالكا في يوم واحد.

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