إخلاء محطة قطارات "كييفسكي" في موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة

أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بإخلاء محطة “كييفسكي” للسكك الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك”، “في محطة كييفسكي للسكك الحديدية تجري عملية إجلاء للمواطنين”.

ومحطة ” كييفسكي” هي إحدى محطات السكك الحديدية التسع في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر “موسكفا”.

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تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الشرطة كانت قد تلقت في مختلف أقاليم البلاد اتصالات هاتفية أفاد فيها أصحابها بوجود عبوات ناسفة في مواقع حيوية وحساسة مكتظة كمحطات القطارات والحافلات والمطارات ومترو الأنفاق والجامعات والمدارس ومراكز الترفيه وغيرها.