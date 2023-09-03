مجلس الأمن الروسي: اليابان تقدم المزيد من المساعدات لنظام كييف وتنجر إلى مواجهة عسكرية

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من أن اليابان تكثف تقديم المساعدات لنظام كييف، وتنجر بذلك إلى مواجهة عسكرية.

وقال ميدفيديف، في كلمة مصورة بثها عبر قناته على “تلغرام”: “بلادنا تواصل القتال ضد النازية التي تطل برأسها الآن في أوكرانيا، مهما بدا الأمر حزينًا ومؤسفًا، وبدعم من الأوصياء الغربيين الذين كانوا حلفاءنا خلال تلك السنوات، سنوات الحرب الوطنية العظمى، ومن المؤسف أن الجارة اليابان تقدم المساعدات على نحو متزايد لنظام كييف وتنجر إلى مواجهة عسكرية”.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي المعروف باسم “الكتاب الأبيض”، أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة بأنها “استعراض واضح للقوة ضدها”.

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وأفادت الدفاع اليابانية في التقرير السنوي بأن تحليق القاذفات الروسية والصينية بشكل متكرر ومرور السفن الحربية التابعة للبلدين يُعَدّ “استعراضاً واضحاً للقوة ضد بلدنا”.

وأشار التقرير إلى أن “الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقاً شديداً”، معتبرا للمرة الأولى أن الصين تشكل “أكبر تحدّ استراتيجي” نظراً “لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي”.