مجلس الأمن الروسي: قواتنا تعاقدت مع 280 ألف شخص منذ 1 يناير

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القوات المسلحة الروسية تعاقدت مع نحو 280 ألف شخص منذ 1 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال ميدفيديف، في كلمة خلال زيارة له إلى مقاطعة سخالين، “وفقًا لوزارة الدفاع، فمنذ 1 يناير قُبل نحو 280 ألف فرد في صفوف القوات المسلحة، بعضهم أفراد في قوة الاحتياط، والبعض الآخر متطوعون وفئات أخرى”.
وأضاف: “دعونا نواصل مناقشة الموضوع الأهم الذي جمعنا هذه المرة في الشرق الأقصى. إنني أجتمع مع قادة الكيانات المكونة لروسيا، مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا العمل في إعادة تزويد القوات المسلحة بالأفراد المتعاقدين”.
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06:22 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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