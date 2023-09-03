مجلس الأمن الروسي: قواتنا تعاقدت مع 280 ألف شخص منذ 1 يناير

وقال ميدفيديف، في كلمة خلال زيارة له إلى مقاطعة سخالين، “وفقًا لوزارة الدفاع، فمنذ 1 يناير قُبل نحو 280 ألف فرد في صفوف القوات المسلحة، بعضهم أفراد في قوة الاحتياط، والبعض الآخر متطوعون وفئات أخرى”.