خبير: الناتو مهدد بالانهيار بحلول 2025 بسبب أوكرانيا

رأى الكاتب وأستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة “سانت أندروز” الاسكتلندية، فيليب أوبراين، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد ينهار بحلول عام 2025، بسبب التوترات المتزايدة بين موقف الحزب الجمهوري الأمريكي ومصالح معظم الدول الأوروبية بشأن الصراع الأوكراني.

وأشار أوبراين، في مقال نشره بمجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية، إلى أن الناتو قد ينهار بحلول عام 2025، و”قد يكون السبب في هذا الانهيار الاختلاف العميق في وجهات النظر بين الجناح الشعبوي في الحزب الجمهوري، الذي يقوده دونالد ترامب” من جهة، و”المخاوف الأمنية الوجودية لمعظم أوروبا” من الجهة الأخرى، مضيفا أنه “قد يكون الحافز المباشر للانهيار هو الحرب في أوكرانيا”.

ورأى الكاتب أنه إذا فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، فقد توقف الإدارة الجديدة كل الدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى انقسام في حلف شمال الأطلسي، وأن الدول الأوروبية ليست مستعدة لمثل هذا التطور في الأحداث”.

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كما رأى أوبراين أن قادة الدول الأوروبية بحاجة إلى الاستعداد لواقع أن الإدارة الأمريكية قد “تفقد الأمل في حلف شمال الأطلسي وتسعى إلى التقارب مع روسيا”.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف خلال فترة ولاية جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة تجاوز 43.7 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، انتقد عدد من السياسيين في الولايات المتحدة سلطات البلاد لمساعدتها أوكرانيا، في ظل كارثة الحرائق في هاواي.