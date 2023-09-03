الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت لتخزين الوقود في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها قامت بضربات متعددة باستخدام طائرات مسيرة على منشآت لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية شنت، ليل أمس السبت، هجوما جماعيا بطائرات مسيرة على منشآت تخزين الوقود المستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات العسكرية في ميناء ريني بمدينة أوديسا.

ولفتت الوزارة إلى أن الضربات حققت أهدافها وتم تدمير جميع المنشآت المخصصة.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية، دمرت فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على “تلغرام” أنه “اليوم عند نحو الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية”.