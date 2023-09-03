وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، سيفتتح مقر سفارة بلاده في البحرين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي وصل إلى البحرين في زيارة تاريخية بهدف افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة.

שר החוץ אלי כהן יצא היום לביקור מדיני בבחריין, שם ייפגש עם מקבילו הבחרייני ובכירים נוספים, ויחנוך באופן רשמי את השגרירות הישראלית במנאמה, בירת המדינה

שליח כאן חדשות לבחריין, @kaisos1987 — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2023

ونقلت القناة الإسرائيلية على صفحتها الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن زيارة كوهين للبحرين، تعد الزيارة الأولى لوزير خارجية إلى إحدى الدول العربية التي وقعت “اتفاقيات إبراهام”، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.

البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي بعد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

وأكدت القناة أن إيلي كوهين سيلتقي بنظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك مسؤولين بحرينيين أخرين، حيث من المفترض أن يقوم بافتتاح مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة.

وكانت مملكة البحرين، قد أبلغت تل أبيب، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى المنامة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في شهر يوليو/ تموز الماضي.