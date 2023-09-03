وقال عبر صفحته على “يوتيوب”: “لماذا لا يزال زيلينسكي في حالة هستيرية، لأنه لا توجد قوة بشرية وهناك خسائر فادحة”.

وأشار إلى أن الجيش الآن يحاول إجبار الناس على الخدمة في الجيش، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.

وتابع سوسكين: “أوكرانيا ليس لديها احتياطيات عسكرية، وهناك عدد قليل جدا من الرجال الأوكرانيين الذين يريدون الذهاب إلى خط المواجهة”.

وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.