عبد اللهيان: نخطط لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار يورو

عقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بالعاصمة طهران، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، وأجرى معه لقاء موسعا.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن عبد اللهيان، أن إيران وتركيا وضعتا هدفا مشتركا يتمثل في رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي بينهما، وصولا إلى 30 مليار يورو.

وزير الخارجية التركي يصل إلى إيران في أول زيارة له

وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأنه أجرى مباحثات مكثفة مع هاكان فيدان تتعلق بكافة المجالات، خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ الخطة الشاملة للتعاون بين طهران وأنقرة، والتي كانت قد وُقعت خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قبل عدة أشهر إلى طهران.

وقال عبد اللهيان:

نحن متفقون حول إعادة تشغيل الآليات المتوفرة بهدف تذليل العراقيل التي تعترض مسار التعاون بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الضرورية من خلال اللقاءات التي نعقدها بهذا الشأن.

وبحث الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، فيما تعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا، منوها إلى أن تركيا حاليا هي الشريك التجاري الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، لنظيره التركي، هاكان فيدان، عن استعداد طهران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا.

وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.