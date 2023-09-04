إسرائيل تطلب موافقة واشنطن لشراء طائرات "إف 35"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الجنرال يوآف غالانت، وافق على شراء السرب الثالث من طائرات “إف 35” الأمريكية.

وذكر الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت بطلب للولايات المتحدة الأمريكية بشراء السرب الثالث من طائرات “إف 35” الأمريكية، بهدف تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي.

משרד הביטחון הזמין טייסת שלישית של F-35 https://t.co/e3ISAaQM7f pic.twitter.com/TTGcPFCgnP — ישראל דיפנס (@IsraelD_Heb) September 3, 2023

وأوضح الموقع أن وفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية قد تقدم بطلب شراء رسمي لتوقيع الصفقة خلال الأشهر المقبلة مع الطرف الأمريكي، حيث يتضمن الطلب شراء 25 طائرة من طراز “إف-35” من شركة “لوكهيد مارتن” في صفقة تشمل الدعم والصيانة.

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وأشارت مجلة “يسرائيل ديفينس” إلى أن وصول الطائرات الأمريكية سيبدأ في العام 2027، بمعدل 3 طائرات سنويا، وأن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن يتم تمويلها من أموال المساعدات الأمريكية.