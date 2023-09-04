"إيني" الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 7.7 مليار دولار في مصر

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية وشركاؤها ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار أميركي، خلال الـ 4 سنوات المقبلة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أنه “تم استعراض تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، والتي تتم وفقًا لأعلى معايير الكفاءة، ما يجعل “إيني” وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر”.

واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، خطط البحث والاستكشاف المُقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن “إيني” من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول.

وأشار إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في آذار/ مارس 2023. وفق البيان.

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وأعرب رئيس شركة “إيني” عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين القاهرة وروما.

وأكد البيان على “الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، ولا سيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة، لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح يُنظَر إليه عالميًا بتقدير وإعجاب”.

وفي السياق نفسه، صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن “الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة “إيني”، وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية”.