أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن مقاتلات الناتو المنقولة إلى أوكرانيا لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بسبب ضعفها أمام أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة “Dialogue Works” على “يوتيوب”: “حتى لو كان لديهم الآلاف من طائرات “إف-16″، من سيقودها؟ لا يمكنهم العثور على طيارين مناسبين بطريقة سحرية. في منطقة العمليات يحتاجون إلى مقاومة أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا، سيتم إسقاط المقاتلات ببساطة”.

وأوضح جونسون أنه تم تحذير زيلينسكي أيضًا من أنه حتى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية الأكثر تقدمًا من طراز “إف 35” لن تكون قادرة على تجاوز الدفاعات الجوية الروسية.

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وتابع جونسون أنه مقتنع بأنه سيكون ذلك درسا قاسيا لدول الناتو.

وختم جونسون أن الدفاع الجوي الروسي يتفوق على كل ما يمتلكه الغرب، وأن جميع تقنيات التخفي المزعومة لدينا معرضة للخطر.

وصرّح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، لـ”سبوتنيك”، أن “واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز “إف – 16” إلى كييف من الدنمارك وهولندا”، وأكّد البيت الأبيض أن “أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها”.