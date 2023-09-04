تصاعد المعارك بمحيط القواعد الأمريكية شرقي سوريا و"قسد" تعلن شيخ قبيلة العكيدات "مطلوبا"

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وأفادت المصادر عن اشتداد المعارك بين مسلحي قوات “قسد” الموالين للجبش الأمريكي من طرف، وبين مسلحي “مجلس دير الزور العسكري” التابع لها وأبناء العشائر من طرف أخر، على أطراف بلدة “ذيبان” المحاذية لحقل “العمر” النفطي بالريف الشرقي للمحافظة.

© Sputnik . Atia Al atia الشيخ الهف لشيخ قبيلة العكيدات الشيخ الهف لشيخ قبيلة العكيدات © Sputnik . Atia Al atia

وأكدت المصادر أن أبناء العشائر تمكنوا من التصدي للمحاولة الأولى التي قامت بها قوات “قسد” لاقتحام بلدة “ذيبان”، ونجحوا في تدمير عربة وقتل مجموعة من المهاجمين، حيث ألقت “قسد” قنابل مضيئة في سماء البلدة في محاولة لاقتحامها.

وأضافت المصادر أن أبناء العشائر، وقبيلة “العكيدات” على وجه الخصوص، تحشدوا في بلدة “ذيبان” التي تعتبر مقر مشيخة القبيلة “بيت الهفل”.

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و أكدت المصادر أن قوات “قسد” أعلنت في بيان رسمي الانتهاء من تمشيط بلدة البصيرة والجزء الأكبر من بلدة الشحيل.

وأكملت المصادر أن قوات قسد تتجه إلى حسم العملية في بلدة “ذيبان”.