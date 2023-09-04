وزير الدفاع الأوكراني: إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 100 مليار دولار

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بلاده تلقت مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 100 مليار دولار من الحلفاء الغربيين منذ بدء الأعمال العدائية في فبراير/شباط 2022، مضيفًا أن المساعدة الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة وحدها تبلغ أكثر من 50 مليار دولار.

موسكو – سبوتنيك . وقال ريزنيكوف، اليوم الأحد، “إذا قمنا بحساب وتقييم جميع حزم المساعدات اليوم… فقد تلقينا (أوكرانيا) أسلحة ومعدات مختلفة، من خراطيش وقذائف وطلقات، أعتقد أن قيمتها تبلغ حوالي 100 مليار دولار”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة أسير أوكراني يعتقد أن أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار للأسلحة الغربية

وقال وزير الدفاع أيضًا، إن “كييف تلقت أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية من واشنطن وحدها”، مضيفًا أن أوكرانيا اشترت أسلحة ومعدات دفاعية باستخدام الأموال من ميزانية الدولة، لكن الجزء الأكبر من أموال البلاد تم إنفاقه على المخصصات النقدية ومدفوعات التعويضات للقوات الأوكرانية.