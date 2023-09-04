الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “اليوم، في حوالي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين من دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية”.

وأضافت: “دمرت قوات الدفاع الجوي طائرات مسيرة أوكرانية في الجو فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم وفوق أراضي مقاطعة كورسك”.

في وقت سابق يوم الأحد، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، أن القوات الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك، ولم يصب أحد بأذى.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية