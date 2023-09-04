رئيس برلمان القرم يربط استقالة وزير الدفاع الأوكراني بفشل "الهجوم المضاد"

أعرب رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، عن اعتقاده بأن استقالة وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لها علاقة بفشل الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.

سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال كونستانتينوف تعليقا على استقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أوميروف بدلا منه، “أنا لا أعرف أوميروف على الإطلاق، لكنني أعرف بالضبط الحالة التي وصل إليها نظام الدفاع بأكمله على أراضي أوكرانيا السابقة”.

وأضاف: “لقد تجمع في كييف أشخاص غير أخلاقيين تماما، ورعاع، وتحركاتهم تشير إلى أن أهداف الهجوم المضاد الذي يحتفون به لم تتحقق على يدهم.. وقد أبدى الأسياد في الغرب استياءهم بوضوح من فريق زيلينسكي بأكمله”.

واعتبر كونستانتينوف أن قرار استقالة ريزنيكوف وتعيين أوميروف بدلا منه في منصب وزير الدفاع لا تعدو أن تكون سوى “تبديلات تكتيكية” لإنقاذ فريق زيلينسكي عبر التضحية بشخصيات ليست ذات تأثير. مشيرا إلى أن القرار لن يكون له أي تأثير على الوضع على الجبهة بأي شكل من الأشكال.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن أمس، استقالة أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة رستم أوميروف بدلا منه.

وقال زيلينسكي إن وزارة الدفاع الأوكرانية بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل، ولهذا السبب قرر استبدال ريزنيكوف برستم أوميروف في منصب وزير الدفاع.

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وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.

واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.