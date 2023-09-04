تأخر أكثر من 20 رحلة في مطارات موسكو وإلغاء 8 أخرى

تأخرت أكثر من 20 رحلة للمغادرة والوصول في مطارات فنوكوفو، دوموديدوفو، وشيريميتيفو في موسكو وتم إلغاء ثماني رحلات أخرى، وفقا لبيانات ياندكس.
وفقا للمعلومات في الساعة 2.22 بتوقيت موسكو يوم الاثنين، تأخرت أربع رحلات في مطار فنوكوفو، وتم إلغاء نفس العدد من الرحلات الجوية.
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أمس, 23:00 GMT
في دوموديدوفو، تأخرت 11 رحلة، وتم إلغاء أربع رحلات أخرى.
أيضا، تأخرت ثماني رحلات في شيريميتيفو.
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