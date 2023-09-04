المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه التقى، الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وإنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات.

وأضاف باتيلي: “اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ”.

كما التقى باتيلي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، وفقا لقناة “الشرق” السعودية.

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وأضاف باتيلي في حسابه على موقع “إكس”، أن السايح أطلعه على آخر الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.