المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه التقى، الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وإنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات.
وأضاف باتيلي: “اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ”.
كما التقى باتيلي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، وفقا لقناة “الشرق” السعودية.
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2 سبتمبر, 13:48 GMT
وأضاف باتيلي في حسابه على موقع “إكس”، أن السايح أطلعه على آخر الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.
وتعاني ليبيا من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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