القدس.. الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين ويعتقل 132 بينهم أطفال وسيدات خلال أغسطس

كشفت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عن تقريرها لشهر أغسطس/آب المنصرم، الذي تضمن “جرائم الجيش الإسرائيلي في المحافظة”.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جاء في التقرير أن “الجيش الإسرائيلي أعدم خلال شهر أغسطس مقدسيين أحدهما طفل، فيما استُشهد مقدسي آخر متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل عامين”.

ونوه التقرير إلى “احتجاز الجيش الإسرائيلي جثمان الشهيد مهند المزارعة، والشهيد الطفل خالد الزعانين، ليصبح عدد جثامين المقدسيين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام 25 شهيدًا”، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى “مواصلة سلطات إسرائيل جرائمها بحق الشخصيات الوطنية المقدسية، إذ واصلت انتهاكاتها العنصرية بحق محافظ القدس الشريف عدنان غيث، حيث اقتحمت مخابرات الجيش الإسرائيلي منزل المحافظ وقامت بتفتيشه والتأكد من تنفيذه لأمر الحبس المنزلي الصادر بحقه”.

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كما نفذ المستوطنون 14 اعتداءً بحق المقدسيين من بينها 8 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، بينما رصدت محافظة القدس خلال شهر أغسطس الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، وفقا للتقرير.