القوات الروسية تدمر موقع قيادة القوات الأوكرانية غرب فريموفكا في دونيتسك

قصفت القوات الروسية مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية غرب فريموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وقال أوليغ تشيخوف، المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه “بمساعدة المدفعية الصاروخية والمدفعية، ضربت وحدات الخطوط الأمامية لمجموعة قوات “فوستوك” مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية غرب فريموفكا، ونقاط الانتشار المؤقت للقوات في ستارومايورسكي، ونوفوميخيليفكا، وفوهليدار، وكونستانتينوفكا في دونيتسك”.

وأضاف تشيخوف أن الطيران الحربي الروسي شن هجمات استهدفت نقاط تجمع القوات والمعدات الأوكرانية في مناطق أوروجاينوي، وستارومايورسكي وفلاديميروفكا.

وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك

واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.