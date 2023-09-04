مصدر: تركيا تجري مفاوضات مع الغرب لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"

أكد مصدر تركي أن أنقرة أجرت مفاوضات مع الدول الغربية، حول إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت”.

أنقرة – سبوتنيك. وقال مصدر تركي مشارك في المفاوضات في تصريح لـ”سبوتنيك”، ردا على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن وجود مفاوضات بشأن إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت”: “نعم جرت مناقشات حول هذا الأمر. إن الحصول على ضمانات موثوقة من الشركاء الغربيين، ستعطي لنا أملا في أن تكلل جهودنا المتعلقة باستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود بالنجاح”.

وأضاف: “لقد شرحنا موقفنا للشركاء الغربيين، وفي مفاوضاتنا مع الزملاء الروس، رأينا أن نهجنا متطابق، وشدد الجانب الروسي أيضا على أهمية الحصول على ضمانات واضحة وموثوقة”.

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