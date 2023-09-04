الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 4 زوارق أمريكية الصنع تحمل قوات أوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 4 زوارق حربية سريعة من طراز “ويلارد سي فورس” أمريكية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الحربية الأربعة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وأضافت الدفاع الروسية أن الزوارق الحربية كانت محملة بوحدات إنزال تابعة للجيش الأوكراني.

وأوضحت أن الزوارق كانت في طريقها نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الأحد/الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر موقع قيادة القوات الأوكرانية غرب فريموفكا في دونيتسك

وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.

واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.