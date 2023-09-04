مقتل 150 مسلحا من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط الصومال

قتل الجيش الصومالي 150 مسلحا من حركة “الشباب” الإرهابية، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة في إقليم مدق وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الحركة في أثناء وجودهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم “مدق”.
ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة “الشباب”، التي تسعى للسيطرة على البلاد.
الصومال… مقتل 20 من عناصر حركة “الشباب” في إقليم شبيلي السفلى
2 سبتمبر, 09:56 GMT
وتعد حركة “الشباب” جماعة مسلحة مقرها الصومال، مرتبطة بتنظيم “القاعدة” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، وتشن الجماعة عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
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