مقتل 150 مسلحا من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط الصومال

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الحركة في أثناء وجودهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم “مدق”.