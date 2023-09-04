اتفاق مصري ليبي على تعزيز التجارة البينية وتذليل عقباتها

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة التوصل لآليات مشتركة لحل مشكلات التجارة البينية بين مصر وليبيا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد اتفقت مع رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أماني الوصال، على حل مشكلات التجارة البينية وإزالة العراقيل التي تواجه أصحاب الأحمال والتجار والمواطنين في منفذ “امساعد – السلوم”، حسبما نقل موقع “الوسط الليبي”.
المنطقة اللوجستية بين مصر ليبيا.. ما حجم استفادة البلدين؟
17 أغسطس, 19:08 GMT
ووفقا للوزارة، أكد اللقاء في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، أمس الأحد، ضرورة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.
من جانبها قالت رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية إن ليبيا أهم الشركاء التجاريين لمصر، ووعدت بأن تدرس الوزارة المصرية مسألة الإذن المسبق المفروض على بعض السلع والبضائع الليبية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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