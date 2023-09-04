اتفاق مصري ليبي على تعزيز التجارة البينية وتذليل عقباتها

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد اتفقت مع رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أماني الوصال، على حل مشكلات التجارة البينية وإزالة العراقيل التي تواجه أصحاب الأحمال والتجار والمواطنين في منفذ “امساعد – السلوم”، حسبما نقل موقع “الوسط الليبي”.