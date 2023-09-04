الأمن الروسي: توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في زابوروجيه.. فيديو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، حيث كان يقوم بتجميع وتسليم عدة عبوات وقنابل لشن هجمات إرهابية.

وجاء في بيان الأمن الروسي: “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنشطة مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، قام بتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع لصالح جماعة إرهابية تخريبية تعمل في مقاطعة زابوروجيه بناء على تعليمات جهاز الاستخبارات الأوكراني التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية”.

ووفقا للتحقيق، فإن المحتجز سلم الجناة عددا من العبوات الناسفة التي استخدموها في ارتكاب هجمات إرهابية ضد أفراد الشرطة والإدارة الإقليمية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الأمن الفيدرالي الروسي يصد مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك… فيديو

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).